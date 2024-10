Netanyahu vince ancora. Tutti i partiti votano con lui per cacciare l’Unrwa da Israele (Di martedì 29 ottobre 2024) Paese spaccato? In Israele lo stop all'Unrwa unisce Tutti, da Netanyahu a Gantz nel nome del contenimento della Palestina. Netanyahu vince ancora. Tutti i partiti votano con lui per cacciare l’Unrwa da Israele InsideOver. It.insideover.com - Netanyahu vince ancora. Tutti i partiti votano con lui per cacciare l’Unrwa da Israele Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Paese spaccato? Inlo stop all'Unrwa unisce, daa Gantz nel nome del contenimento della Palestina.con lui perdaInsideOver.

