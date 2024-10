Napoli, lite per motivi di viabilità: centauro 21enne accoltellato in strada (Di martedì 29 ottobre 2024) accoltellato al culmine di una lite per motivi di viabilità. Un 21enne è attualmente curato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dov’è giunto grazie al trasporto in ambulanza. Napoli, lite per motivi di viabilità: centauro 21enne accoltellato in strada I carabinieri della Stazione Vomero sono intervenuti in via Morgen poco dopo le 12. Il giovane, 21 L'articolo Napoli, lite per motivi di viabilità: centauro 21enne accoltellato in strada Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, lite per motivi di viabilità: centauro 21enne accoltellato in strada Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024)al culmine di unaperdi. Unè attualmente curato presso l’ospedale Cardarelli di, dov’è giunto grazie al trasporto in ambulanza.perdiinI carabinieri della Stazione Vomero sono intervenuti in via Morgen poco dopo le 12. Il giovane, 21 L'articoloperdiinTeleclubitalia.

Accoltellato alla gamba nel corso di una lite scoppiata per motivi di viabilità. E' accaduto poco fa a Napoli, in via Morgen. (ANSA) ...

Accoltellato alla gamba nel corso di una lite scoppiata per motivi di viabilità. È accaduto poco fa a Napoli, in via Morghen. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, il 21enne, incensur ...

, nel quartiere Vomero. Il ferimento è avvenuto nella tarda mattinata in via Morghen. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne era a bordo del suo scooter e avrebbe discusso con un altro ...

Il giovane era a bordo del suo scooter e avrebbe discusso con un altro motociclista. Che lo avrebbe colpito alla gamba con un coltello ...