L'Aula magna di via Acton l'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope' ha ospitato la firma da parte degli Atenei campani della 'Rome call for AI Ethics', un documento che invita le Università a impegnarsi per una governance tecnologica rispettosa della dignità umana, della giustizia sociale e della sostenibilità, alla presenza di S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e della Fondazione RenAIssance. Presenti i sette Rettori delle Università della Campania: Antonio Garofalo – Rettore della Parthenope, Matteo Lorito – Rettore della Federico II, Vincenzo Loia – Rettore dell'Università di Salerno, Giovanni Francesco Nicoletti – Rettore della Vanvitelli, Roberto Tottoli – Rettore dell'Orientale, Gerardo Canfora – Rettore dell'Università del Sannio, Lucio D'Alessandro – Rettore del Suor Orsola Benincasa.

Napoli, le Università campane siglano la 'Rome call for AI Ethics' con Mons. Paglia

(LaPresse) L'Aula magna di via Acton l'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope' ha ospitato la firma da parte degli Atenei campani della

