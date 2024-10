Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Bagnaia nel GP di Malesia: due vittorie a Sepang, pista favorevole

(Di martedì 29 ottobre 2024) Da venerdì 1 a domenica 3 novembre si terrà il Gran Premio della2024, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Riflettori puntati sulla sfida iridata tra Jorge Martin e Francesco, con l’azzurro che deve recuperare 17 punti sullo spagnolo del team Pramac in classifica generale per vincere il terzo titolo consecutivo in top class. Pecco ha avuto spesso e volentieri un buon feeling con il circuito di, vincendo già ai tempi della Moto3 nel 2016 (il suo secondo successo della carriera nel Motomondiale) dopo aver chiuso fuori dalla zona punti nelle sue prime tre apparizioni in. Risultati positivi anche nel biennio della Moto2, con il quinto posto da rookie nel 2017 e soprattutto la terza piazza del 2018 che lo ha incoronato ufficialmente Campione del Mondo. Debutto complicato in, con un modesto 12° posto nel 2019 sulla Ducati Pramac.