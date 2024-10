Mistermovie.it - Mister Movie | Johnny Depp e Penelope Cruz si riuniscono per Day Drinker dai produttori di John Wick

(Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Dopo un lungo periodo lontano dai blockbuster americani,è pronto a tornare nel cinema d’azione con il thriller Day, in cui reciterà al fianco di Penélope. Per i due attori, entrambi amati dal grande pubblico, sarà il quarto progetto insieme, dopo aver condiviso il set di Blow, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e Assassinio sull’Orient Express. Un Nuovo Action Thriller Diretto da Marc Webb Daysarà diretto da Marc Webb, noto per il suo lavoro sui film di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. La Lionsgate punta alto con questo film, definendolo un progetto ambizioso e innovativo. Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road saranno tra i, affiancati dallo sceneggiatore Zach Dean e Adam Kolbrenner, noto per successi come The Tomorrow War e Free Guy.