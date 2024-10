Dailymilan.it - Milan-Napoli, arbitra Andrea Colombo: mai una vittoria per i rossoneri e il caso clamoroso con Maldini…

(Di martedì 29 ottobre 2024), il direttore di gara sarà: con lui inon hanno mai vinto e ilclamoroso con Maldini Il big match tra, Sfida valevole per la decima giornata del campionato di serie A, sarà diretto dall’arbitro, fischietto classe 1990 della sezione di Como. Una Designazione che fa tremare Paulo Fonseca. Sì, perché con lui inon hanno mai vinto: 4-2 in favore del Monza a febbraio 2023 e soprattutto il derby del 22 aprile 2024, che ha decretato ladello scudetto dell’Inter. Come se non bastasse, c’è un altro clamoroso episodio con protagonista al direttore di gara e la primavera del. In quell’occasione, infatti,espulse l’ex terzino rossoneroConti per un atteggiamento, definito minaccioso da parte del direttore di gara.