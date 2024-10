Migranti: Crippa (Lega), 'da Ghali messaggio pericoloso, non se ne sentiva il bisogno' (Di martedÏ 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Proprio non ne sentivamo il bisogno dell'appello all'immigrazione clandestina e ilLegale del rapper Ghali fatto al Forum di Milano con tanto di bandiera della Palestina, senza alcun rispetto per le vittime civili israeliane del 7 ottobre 2023". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vice-segretario della Lega Andrea Crippa, commentando le dichiarazioni pro-immigrati del rapper milanese di Baggio Ghali. "L'immigrazione è una cosa seria. E se regolare e ben gestita fa bene al Paese. Si entra in Italia con un permesso di soggiorno e rispettando le regole. Questo dovrebbe essere il messaggio chiaro e forte da mandare ai giovani. E invece il rapper di origini tunisine, tipico esempio della sinistra estrema e radicale che disprezza lo Stato e le regole e troppo spesso attacca le forze dell'ordine, incita all'immigrazione clandestina", dice ancora. Liberoquotidiano.it - Migranti: Crippa (Lega), 'da Ghali messaggio pericoloso, non se ne sentiva il bisogno' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedÏ 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Proprio non nemo ildell'appello all'immigrazione clandestina e ille del rapperfatto al Forum di Milano con tanto di bandiera della Palestina, senza alcun rispetto per le vittime civili israeliane del 7 ottobre 2023". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vice-segretario dellaAndrea, commentando le dichiarazioni pro-immigrati del rapper milanese di Baggio. "L'immigrazione è una cosa seria. E se regolare e ben gestita fa bene al Paese. Si entra in Italia con un permesso di soggiorno e rispettando le regole. Questo dovrebbe essere ilchiaro e forte da mandare ai giovani. E invece il rapper di origini tunisine, tipico esempio della sinistra estrema e radicale che disprezza lo Stato e le regole e troppo spesso attacca le forze dell'ordine, incita all'immigrazione clandestina", dice ancora.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:): "Damessaggio di illegalità e di mancanza di rispetto per la legge e per lo Stato";: Bakkali (Pd), ‘dainsulti razzisti, vuole mettere la mordacchia al rap?’;: "Referendum sulla cittadinanza? Pagliacciata. L'intellighenzia di sinistra pensa ai"; Politica italiana: video, foto, analisi e interviste; Politica; Leggi >>>

Migranti: Crippa (Lega), 'da Ghali messaggio pericoloso, non se ne sentiva il bisogno'

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Proprio non ne sentivamo il bisogno dell'appello all'immigrazione clandestina e illegale del rapper Ghali fatto al Forum di Milano con tanto di bandiera della Palestina, se ...

Milano, Ghali canta "Casa mia" con in mano la bandiera della Palestina

(lastampa.it)

Il vice-segretario del Carroccio Andrea Crippa commenta le dichiarazioni del cantante milanese fatte al Forum di Milano con tanto di bandiera della Palestina ...

Migranti: Crippa (Lega), 'a sinistra più articoli su 'Corriere Sera' che consensi'

(lanuovasardegna.it)

Ma d’altronde anche il Pd ha più commentatori di area che scrivono pensosi articoli sul Corriere che consensi…". Lo dichiara il deputato e vicesegretario della Lega Andrea Crippa.

Crippa (Lega): giusto che i banchieri paghino per extraprofitti

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...