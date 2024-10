Meteo martedì prevale il tempo stabile e soleggiato

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, La recente fase di malè stata caratterizzata da una divergenza tra valori barici al suolo prossimi ai 1028/1030hPa con aria molto umida e valori più bassi in quota con aria fresca che ha incentivato nonostante il campo barico elevato la costruzione di nubi e le intense precipitazioni. Ora l’atmosfera si uniformerà anche in quota per cui avremo una perfetta sincronia lungo tutta la colonna d’aria che disincentiverà la costruzione di nubi e garantirà stabilità assoluta. Non dovremo inoltre più preoccuparci del vortice ciclonico che sarà ormai sul comparto iberico a portare piogge erali e da quella posizione potrà influenzare leggermente solo le nostre Isole maggiori.