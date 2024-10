Meteo a Novara: dopo la pioggia arrivano le prime nebbie (Di martedì 29 ottobre 2024) Settimana stabile e mite, ma con nebbie notturne in pianura."Un campo di alta pressione è in fase di deciso rinforzo sull’Europa centrale e meridionale e nel corso della settimana manterrà condizioni di tempo stabile anche sul Piemonte". A dirlo è Lorenzo Badellino di 3bMeteo.com.Le Novaratoday.it - Meteo a Novara: dopo la pioggia arrivano le prime nebbie Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Settimana stabile e mite, ma connotturne in pianura."Un campo di alta pressione è in fase di deciso rinforzo sull’Europa centrale e meridionale e nel corso della settimana manterrà condizioni di tempo stabile anche sul Piemonte". A dirlo è Lorenzo Badellino di 3b.com.Le

Roma - Il dominio dell'anticiclone garantirà un tempo stabile e prevalentemente soleggiato in gran parte d'Italia, ma non mancheranno foschie e nebbie che renderanno l'atmosfera più umida. In particolare, la situazione meteorologica si stabilizzerà ...

Un campo di alta pressione è in fase di deciso rinforzo sull’Europa centrale e meridionale e nel corso della settimana manterrà condizioni di tempo stabile anche sull’Emilia Romagna. A fare il punto sulla situazione meteo è Lorenzo Badellino di ...

LUNEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico su Alpi settentrionali ...