Matilde Lorenzi, le immagini dell'incidente mettono i brividi. Non ce l'ha fatta Matilde Lorenzi: la giovane promessa dello sci azzurro 19 anni piemontese è morta all'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano, dopo la caduta di ieri mattina 28 Ottobre 2024 sulla pista rossa 'Grawand nr. 1', sul ghiacciaio della Val Senales . A darne notizia è stato il Ministero della Difesa che, insieme al ministro Guido Crosetto, ha espresso il più profondo cordoglio alla famiglia della ragazza. Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli su quanto avventuo alla sciatrice.

