Matilde Lorenzi l’appello del padre Adolfo | Più fondi per la sicurezza delle piste

Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice di 19 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sulle piste da sci in Val Senales. La dinamica dell'incidente è agghiacciante. Matilde ha colpito una porta con violenza dopo che uno dei suoi sci si è sganciato. Il colpo alla testa ha avuto conseguenze fatali. Il dolore della famiglia Adolfo Lorenzi, il padre di Matilde, vive un momento di grande dolore. «Non portate fiori, ma fondi per rendere le piste da sci più sicure», ha dichiarato con la voce rotta dall'emozione. La famiglia chiede di trasformare il lutto in un progetto concreto per migliorare la sicurezza sulle piste. Adolfo spera che le parole spese in questi momenti si traducano in azioni reali. «Ci sono ancora troppe emozioni, è un momento molto caldo», continua Adolfo.

Matilde Lorenzi, la procura: «Nessuna responsabilità penale». Il padre: ai funerali non fiori ma fondi per piste da sci sicure

Non ci sono responsabilità penali per la morte della sciatrice Matilde Lorenzi. Lo ha spiegato la Procura di Bolzano in una nota precisando che il pm «ha già rilasciato il ...

Il padre di Matilde Lorenzi: "Una raccolta fondi per migliorare la sicurezza sugli sci, così ricorderemo la nostra Mati”

Papà Adolfo, nella disperazione per la morte della sciatrice caduta in Alto Adige, lancia un progetto a tutela degli atleti ...

Il papà di Matilde Lorenzi: «Non portate fiori, raccogliamo fondi per rendere le piste da sci più sicure»

Coni in lutto per la morte della giovane azzurra Matilde Lorenzi E' morta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro che ieri era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Sen ...

Il dolore del padre di Matilde Lorenzi: “Serve più sicurezza per gli atleti sulle piste da sci”

«Questo è un momento terribile, pieno di emozioni. C’è una cosa, però, che terrei a dire. Per il funerale di Matilde non vogliamo nessun tipo di fiore. In queste ore stiamo cercando di organizzare una ...