Mario Rui, il suo nuovo entourage incontrerà il Napoli per discutere della sua uscita (Tmw)

(Di martedì 29 ottobre 2024)Rui ha cambiato procuratore e ora è pronto a dire, finalmente, addio al. Nei prossimi giorni il suodiscuteràsuacon il. A riportarlo è Tuttomercatoweb che scrive: “È chiaro però che l’attuale situazione non potrà durare ancora a lungo e, per questo motivo,Rui tramite il suoi dirigenti delgià nei prossimi giorni persua. La possibilità più immediata è una risoluzione del contratto ancor prima dell’iniziofinestra invernale di calciomercato, solo in seconda battuta si valuterà una sua cessione a gennaio”.Rui, l’ex agente Giuffredi: «Non ho condiviso le sue scelte. Nella sua carriera è stato sottovalutato» L’ex agente diRui,Giuffredi, ha commentato la fine del rapporto professionale con il suo assistito.