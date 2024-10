Maria Vittoria scopre gli insulti ricevuti da Shaila sotto le coperte al GF: “Dice che sono una zocc***” (Di martedì 29 ottobre 2024) Javier Martinez ha deciso ufficialmente di vendicarsi di Shaila Gatta e raccontare ai coinquilini quanto la donna gli avrebbe confidato sotto le coperte all’epoca in cui erano ancora vicini. Tra gli scivoloni della ballerina anche il presunto insulto nei confronti di Maria Vittoria Minghetti. Fanpage.it - Maria Vittoria scopre gli insulti ricevuti da Shaila sotto le coperte al GF: “Dice che sono una zocc***” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Javier Martinez ha deciso ufficialmente di vendicarsi diGatta e raccontare ai coinquilini quanto la donna gli avrebbe confidatoleall’epoca in cui erano ancora vicini. Tra gli scivoloni della ballerina anche il presunto insulto nei confronti diMinghetti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Maria Vittoria scopre gli insulti ricevuti da Shaila sotto le coperte al GF: “Dice che sono una zocc***”; Leggi >>>

Grande Fratello, la scena in bagno disgustosa: Jessica e Maria Vittoria e il lavoro sporco

(msn.com)

Una delle scene più disgustose di questa edizione - appena iniziata - ha coinvolto le concorrenti Jessica e Maria Vittoria. Le due si sono trovate alle prese con un episodio in bagno che ha ...

Chi è Maria Vittoria Minghetti del GF? Età, fidanzato e Instagram

(novella2000.it)

Dov’è nata e quanti anni ha Maria Vittoria del Grande Fratello? Il suo cognome qual è? Il suo nome completo è Maria Vittoria Minghetti, è nata a Roma il 22 luglio 1993 e ha 31 anni.

Chi è Tommaso Franchi del Grande Fratello? Età e Instagram

(novella2000.it)

Da quel momento in poi scopriremo il percorso di Tommaso Franchi ... Ha mostrato interesse per la new entry Maria Vittoria, ma lei sembra vederlo come un amico al momento. Nonostante ciò continua ...

Maria Campai, le ricerche online su come uccidere a mani nude e gli insulti a Giulia Cecchettin: così il killer pianificava l’omicidio

(msn.com)

È inquietante il materiale ritrovato dagli investigatori nel cellulare del 17enne accusato di avere ucciso Maria Campai ... e chat con coetanei dirette a insultare Giulia Cecchettin.