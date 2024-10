Lapresse.it - Manovra, ci sarà un collegato dedicato alle nuove tecnologie

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ciunalla, in particolare per i data center e il cloud. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in un video messaggio in occasione della presentazione del rapporto annuale sul mercato digitale di Assintel (Associazione nazionale imprese Ict), oggi alla Camera dei deputati. Il ministro fa riferimento da un lato a norme per “sostenere investimenti strategici nella rete di trasporto dell’energia” dall’altro “all’istituzione di un codice Ateco specifico per i data center“. Inoltre Urso parla anche della necessità di “accelerare” sulla digitalizzazione. Secondo Urso in questo ambito occorre “supportare lo sviluppo di infrastrutture digitali di ultima generazione necessarie a garantire un traffico dati performante e sicuro“.