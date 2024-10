Mangia un dolce al ristorante e muore a 14 anni: cosa l’ha uccisa (Di martedì 29 ottobre 2024) Mangia un dolce al ristorante e muore a 14 anni: cosa l’ha uccisa – Una ragazza di soli 14 anni è morta per uno choc anafilattico dopo aver Mangiato un dolce in un ristorante con i suoi genitori. La giovanissima era in vacanza a Roma. ( dopo le foto) Leggi anche: Non Mangiate questi hamburger: ritirati dagli scaffali quelli del noto marchio Leggi anche: Cultura e sport in lutto, ci lascia un grande Roma, 14enne Mangia un dolce e muore: cosa l’ha uccisa Tragedia nella capitale: una ragazzina inglese è morta ieri a Roma dopo aver Mangiato un dolce in un ristorante. La 14enne è stata vittima di uno choc anafilattico giovedì 24 ottobre 2024. L’adolescente, in vacanza con i suoi genitori, ha iniziato a sentirsi male dopo aver pranzato in un locale in zona Gianicolense. Tvzap.it - Mangia un dolce al ristorante e muore a 14 anni: cosa l’ha uccisa Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 29 ottobre 2024)unala 14– Una ragazza di soli 14è morta per uno choc anafilattico dopo averto unin uncon i suoi genitori. La giovanissima era in vacanza a Roma. ( dopo le foto) Leggi anche: Nonte questi hamburger: ritirati dagli scaffali quelli del noto marchio Leggi anche: Cultura e sport in lutto, ci lascia un grande Roma, 14enneunTragedia nella capitale: una ragazzina inglese è morta ieri a Roma dopo averto unin un. La 14enne è stata vittima di uno choc anafilattico giovedì 24 ottobre 2024. L’adolescente, in vacanza con i suoi genitori, ha iniziato a sentirsi male dopo aver pranzato in un locale in zona Gianicolense.

