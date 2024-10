L’uso di cannabis in gravidanza aumenta l’aggressività dei bimbi e ne riduce l’apprendimento: l’allarme in uno studio (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo studio americano ha aggiunto nuove evidenze a favore delle raccomandazioni esistenti, sottolineando l'importanza di un approccio prudente e consapevole da parte delle future madri: "Mai ricorrere alla cannabis per contrastare nausea o stress causate dalla gravidanza". Fanpage.it - L’uso di cannabis in gravidanza aumenta l’aggressività dei bimbi e ne riduce l’apprendimento: l’allarme in uno studio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Loamericano ha aggiunto nuove evidenze a favore delle raccomandazioni esistenti, sottolineando l'importanza di un approccio prudente e consapevole da parte delle future madri: "Mai ricorrere allaper contrastare nausea o stress causate dalla".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La cannabis associata a un rischio di tumori della testa e del collo 3 - 5 volte superiore : lo studio

(Fanpage.it)

Uno studio che ha analizzato i dati di oltre 116.000 consumatori di cannabis ha determinato che la droga è associata a un aumento del rischio dei tumori della testa e del collo del 350 percento. I risultati dovranno essere confermati da studi più ...

Cannabis - il CBG riduce ansia e stress nel primo studio sull’uomo : forse migliora anche la memoria

(Fanpage.it)

Il cannabigerolo (CBG), conosciuto come "la madre di tutti i cannabinoidi", è stato in grado di migliorare ansia e stress nel primo studio clinico. Ha avuto anche un inatteso impatto positivo sulla memoria verbale, inoltre non ha mostrato gli ...