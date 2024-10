Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: le iberiche spingono a caccia del vantaggio

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? Martin-Prieto tenta il tiro di prima dal limite dell’area senza inquadrare lo specchio della porta. 64? Contropiedecon Giacinti che viene fermata fallosamente da Codina. L’arbitro sceglie di punire la spagnola con il cartellino giallo. 63? RISCHIA L’!! Angolo battuto verso l’area piccola, Giuliani calcola male il tempo e si fa sfuggire il pallone che diventa buono per Lucia Garcia. La numero 17 dellaprova a girare come può ma risponde presente Lenzini sulla linea di porta. 62? Cross basso di Olga Carmona che guadagna il primo corner della ripresa. 61? Di Guglielmo lancia lungo verso Giacinti, che controlla e poi cambia gioco andando da Cambiaghi. La neoentrata azzurra stoppa il pallone e poi cerca l’inserimento di Giugliano, che però era in fuorigioco.