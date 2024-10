Ilrestodelcarlino.it - Licenziato il prof assenteista (ma si tiene i soldi)

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pesaro, 29 ottobre 2024 – È un ricercatore universitario di chimica, ma soprattutto un tipo che prende le cose con calma. Per 21 anni, cioè dal 2003, non si è fatto mai vedere in facoltà. Riceveva lo stipendio ma stava a casa o andava per il mondo e comunque non produceva nessuna ricerca. L’altro ieri, l’Università di Urbino lo haall’unanimità per assenteismo. Il ricercatore si chiama Luciano Lattanzi, 62 anni, di Montecopiolo. Quando iniziò il procedimento disciplinare nel giugno scorso, disse al Carlino: “Mi hanno sempre boicottato, e non ho nemmeno un computer di servizio. Allora ho capito che non mi lasciavano fare niente e ho preso atto”. Il suo contratto, risalente al 1997, gli permetteva di lavorare anche a casa ma comunque di produrre qualcosa, fosse pure un apondito studio sulla direzione delle nuvole.