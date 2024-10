Lavatrice in fiamme sul terrazzo, incendio a Sesto Fiorentino (Di martedì 29 ottobre 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 29 ottobre 2024 – Sarebbe stata la Lavatrice posizionata sul terrazzo a provocare l’incendio scoppiato oggi pomeriggio a Sesto Fiorentino, in viale Ariosto 202. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, intorno alle 16,50. Le fiamme hanno interessato un appartamento posto al quarto dei cinque piani del palazzo. Sono stati i vigili del fuoco a spegnere le fiamme prima che coinvolgessero l’appartamento. Una donna disabile che abita al piano sopra a quello dove è scoppiato l’incendio è stata spostata dai vigili del fuoco nell’appartamento attiguo solo a scopo precauzionale per evitare i fumi della combustione. Sul posto intervenuti due squadre e due autoscale dei vigili del fuoco, una fatta rientrare dopo che la situazione è tornata sotto controllo. Lanazione.it - Lavatrice in fiamme sul terrazzo, incendio a Sesto Fiorentino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(Firenze), 29 ottobre 2024 – Sarebbe stata laposizionata sula provocare l’scoppiato oggi pomeriggio a, in viale Ariosto 202. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, intorno alle 16,50. Lehanno interessato un appartamento posto al quarto dei cinque piani del palazzo. Sono stati i vigili del fuoco a spegnere leprima che coinvolgessero l’appartamento. Una donna disabile che abita al piano sopra a quello dove è scoppiato l’è stata spostata dai vigili del fuoco nell’appartamento attiguo solo a scopo precauzionale per evitare i fumi della combustione. Sul posto intervenuti due squadre e due autoscale dei vigili del fuoco, una fatta rientrare dopo che la situazione è tornata sotto controllo.

