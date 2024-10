Inter-news.it - Lautaro Martinez, un dato in trasferta fa ben sperare per Empoli-Inter

(Di martedì 29 ottobre 2024)sembra destinato a una nuova maglia da titolare in. Analizzando i numeri del ‘Toro’ viene fuori unessato legato alle trasferte nerazzurre. CONFERMA – La prestazione sostanzialmente sterile contro la Juventus e il viaggio a Parigi – con i conseguenti e comprensibili festeggiamenti – in occasione della cerimonia di consegna del Pallone d’Oro, non dissuadono Simone Inzaghi dallo schieraretitolare in. Al netto dell’assenza per infortunio nella seconda di campionato, finora l’argentino non ha mai lasciato il suo posto fisso nell’undici nerazzurro di Serie A. A differenza, invece, ti quanto avvenuto in Champions League, dove nelle tre sfide il ‘Toro’ si è sempre accomoin panchina per poi subentrare nell’ultima mezz’ora.