La star di Youtube Lucilla arriva nel casertano con lo spettacolo di Halloween

Lo spazio "Piazza Padre Pio" a Marcianise, per la festa di Halloween 2024, giovedì 31 ottobre, propone tante attività a tema, aspettando il nuovissimo spettacolo di Lucilla, la Youtuber più amata dai bambini. Dai laboratori creativi (dalle ore 16:30 in poi), dove sarà possibile decorare zucche

Halloween 2024 è a Marcianise con il nuovo spettacolo di Lucilla

A Marcianise, per la festa di Halloween 2024, arriva un fine settimana con tanti appuntamenti a tema per bambini di tutte le età. Lo spazio “Piazza Padre Pio” a Marcianise, per la festa di Halloween 2024, si anticipa proponendo un fine settimana, ...

