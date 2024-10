La Russia sfonda nel Donetsk e spaventa l’Europa: al via le esercitazioni per un «massiccio attacco nucleare» (Di martedì 29 ottobre 2024) Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare «i compiti per effettuare un massiccio attacco nucleare con forze offensive strategiche in risposta a un attacco nucleare nemico». Lo ha detto oggi il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Interfax. Il vero «mandante» dell’iniziativa è da considerarsi comunque il presidente russo Vladimir Putin, sotto la cui supervisione avverranno le esercitazioni. Non è chiaro al momento dove e quando si terranno tali manovre. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 29 ottobre 2024) Le forze armate russe hanno deciso di effettuare dellein cui simulare «i compiti per effettuare uncon forze offensive strategiche in risposta a unnemico». Lo ha detto oggi il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Interfax. Il vero «mandante» dell’iniziativa è da considerarsi comunque il presidente russo Vladimir Putin, sotto la cui supervisione avverranno le. Non è chiaro al momento dove e quando si terranno tali manovre.

