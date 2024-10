Unlimitednews.it - La Russa “Allarme su dossieraggio non va sottovalutato”

(Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che l’che è venuto oggi dal centro, da destra, da sinistra da tutti i gruppi non so se la proposta Borghi o come altro ma non va. Quello che sta succedendo non è qualcosa che riguarda il singolo, ma credo che riguardi le Istituzioni, la democrazia, maggioranza e oposizioni”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, intervenuto in Aula sul caso dossieraggi. ads/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo