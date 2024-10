Israele mette al bando l’Unrwa Guterres | Conseguenze devastanti Nuovo attacco a soldati Unifil in Libano

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ci saranno «per i rifugiati palestinesi» con l’adozione delle due leggi approvate dal parlamento israeliano perre alle attività dell’agenzia delle Nazioni Unite nel Paese. A lanciare l’allarme è il segretario generale dell’Onu Antonio, che si è detto «profondamente preoccupato» della decisione della Knesset. Se verranno attuate, ipoteticamente entro 90 giorni, i due progetti di legge – accolti a larga maggioranza, con voti del governo e dell’opposizione – impediranno aldi operare inndo inoltre a rischio la consegna di aiuti umanitari in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. L’agenzia di soccorso dell’Onu per i rifugiati palestinesi «è il principale mezzo – aggiunge– con cui viene fornita assistenza essenziale ai rifugiati palestinesi e non esiste alternativa».