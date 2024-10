Lapresse.it - Iran, foto satellitari mostrano una base di missili danneggiata dall’attacco di Israele

Lapresse.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) L‘attacco diall’ha probabilmente danneggiato unagestita dai Guardiani della rivoluzione in cui vengono prodottibalistici e lanciati razzi nell’ambito di un programma spaziale, ladi Shahroud. LeÈ quanto emerge daanalizzate oggi da Associated Press, cheuno degli edifici principali delladistrutto. La rilevazione di questi danni solleva interrogativi sia perché sono avvenuti in una zona che precedentemente non era stata riconosciuta da Teheran come colpita, sia perché avrebbero colpito i Pasdaran, finora rimasti in silenzio su eventuali danni subiti nell’attacco israeliano. L’aveva riferito che l’attacco di sabato diaveva colpito 3 province, cioè Ilam, Khuzestan e Teheran, ma non la provincia in cui si trova ladi Shahroud, cioè quella di Semnan.