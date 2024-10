Lanazione.it - Il movimento dei dilettanti. Ultrà e cori al campo del paese. La fede ritrovata nel calcio minore

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – Forse il famigerato “spezzatino“, che in questo caso non è il piatto forte della nonna ma la giornata della serie A diluita su tre, quattro giorni ogni fine settimana, non ha fatto soltanto danni. Perché la mancata contemporaneità tra ildei grandi e quello dei, una beneficio lo ha portato: ha riempito di nuovo i campi di periferia, ha riacceso la passione nei paesi, ha creato perfino brigateche seguono la squadra che rappresenta qualche migliaio di anime con la medesima abnegazione che contraddistingue il tifo per “le grandi“. Coreografie comprese. Certo, il campanilismo e la rivalità sportiva sono alcune delle essenze che hanno contribuito a far vivere questa nuova stagione del cosiddetto