Il centrosinistra chiede chiarezza al governo sul furto delle banche dati 

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - Il coroopposizioni è unanime: "Meloni riferisca al Parlamento". Il tema è quello deldati sul quale indaga la Procura di Milano. Da Partito Democratico a Movimento 5 Stelle, passando per Piu' Europa e Avs, tutti i partiti della minoranza in Parlamento chiedono alla presidente del Consiglio di chiarire i contorni di quanto sta emergendo alle Camere, anche perché è stata resa evidente la "vulnerabilità" di alcuni presidi di sicurezza dello stato a cominciare dal Viminale. Un "caso enorme" quello di Milano, per Giuseppe Conte: "Venga la Presidente Meloni a riferire in Parlamento su questo grave squarcio di illegalità. Il capo del M5s si dice convinto che "a dover dare spiegazioni sono soprattutto gli esponenti del centrodestra oltreché del mondo imprenditoriale".