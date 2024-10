Ilnapolista.it - Il calcio è uno sport imprevedibile. Lo studio dei dati non può sostituire l’intuizione (Guardian)

(Di martedì 29 ottobre 2024) Al giorno d’oggi ilè quasi soffocato dall’analisi dettagliata dei. Ma l’ossessione per inon batterà mai l’imprevedibilità del. Jason Stockwood, vicepresidente del Grimbsy Town, squadra che milita nella quarta divisione inglese, scrive sul: “Il brillante libro di Ian Graham, ‘How to Win the Premier League’ (Come vincere la Premier league), evidenzia come iabbiano aiutato il Liverpool a vincere la Premier League e la Champions League. Quando siamo subentrati al Grimsby tre anni fa, ci siamo resi conto che per competere con i club disposti a sottoscrivere perdite insostenibili, dovevamo trovare il nostro vantaggio. Le intuizioni di Graham, in particolare sui gol attesi e sullo scouting basato sui, avrebbero accelerato il nostro apprendimento se fossero state pubblicate quattro anni fa.