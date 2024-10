Thesocialpost.it - Giovane straniero picchiato dal gruppo tra la folla che incita

(Di martedì 29 ottobre 2024) Undi origini bengalesi è statoe ferito di striscio con una coltellata da una decina di coetanei nella villa comunale di Castellammare di Stabia, vicino Napoli. La spedizione punitiva contro il ragazzo è avvenuta domenica 28 ottobre in tarda serata. Intanto unadi ragazzi faceva video e rideva. Secondo quanto si è appreso, la vittima, visibilmente ubriaca, aveva inveito contro un membro del.Leggi anche: Tredicenne caduta dal tetto, la sorella: “Aurora aveva paura, la picchiava. Buttatelo in un buco” Perché il bengalese è statoIl pestaggio del bengalese prosegue per diverso tempo, fino a quando il ragazzo non riesce a fuggire. Nel frattempo, come appena accennato, tanti ragazzi si mettono a filmare la drammatica scena, tifando ovviamente per gli italiani. “Guarda che calcio gli ha dato!”, esclama ad esempio uno dei presenti.