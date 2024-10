Gaeta.it - Ginevra ospita la 34ª Conferenza internazionale della Croce Rossa: un appello urgente per i civili in guerra

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, dal 28 al 31 ottobre 2023, si svolge la 34ªFederazioneMezzaluna. Quest’anno, l’evento coincide con il 75° anniversario delle Convenzioni didel 1949, un momento cruciale per riflettere sull’importanza del diritto umanitario. Lasi propone di riaccendere l’attenzione globale sulla protezione deie dei bambini in contesti di, un tema di rilevanza impossibile da ignorare dati i conflitti attuali che colpiscono diverse aree del pianeta. Il significato del 75° anniversario delle Convenzioni diLe Convenzioni didel 1949 hanno segnato un passo fondamentale nella storia del diritto umanitario, stabilendo diritti e doveri per le nazioni coinvolte nei conflitti armati.