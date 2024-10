Ghali conquista il Forum: «Prima di qualsiasi decisione politica, salvare le persone è la cosa più importante. Sto vivendo un momento difficile, ma in tempi bui bisogna splendere» (Di martedì 29 ottobre 2024) L'artista di Baggio ci porta dentro la sua arena cosmica, dove c’è spazio per fiamme, hit, momenti di riflessione, parole importanti, l’amico alieno Rich Ciolino: «Mi chiedono sempre “che cos’è per te la nuova Italia” e io rispondo “basta venire a un mio concerto per vederla“». E sì, la nuova Italia di Ghali è decisamente bella Vanityfair.it - Ghali conquista il Forum: «Prima di qualsiasi decisione politica, salvare le persone è la cosa più importante. Sto vivendo un momento difficile, ma in tempi bui bisogna splendere» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'artista di Baggio ci porta dentro la sua arena cosmica, dove c’è spazio per fiamme, hit, momenti di riflessione, parole importanti, l’amico alieno Rich Ciolino: «Mi chiedono sempre “che cos’è per te la nuova Italia” e io rispondo “basta venire a un mio concerto per vederla“». E sì, la nuova Italia diè decisamente bella

Ghali, il ritorno al Forum: "Qui è casa mia"

Show in stile internazionale, tra ospiti e crude prese di posizione: "Il messaggio sono io"

Ghali al Forum: «La parola genocidio? Non la metto in scaletta, sono io il messaggio. La mia storia non ha precedenti in Italia»

«Calpesto il mio senso di colpa. Sono qui a celebrare, mentre nel mondo succedono cose bruttissime. Ma c'è una frase che mi ripeto spesso: in tempi bui, bisogna splendere, perché per quelli come me, s ...

Ghali e il concerto kolossal al Forum. "Sono tempi bui. Il messaggio? Sono io"

Assago sold out per il rapper-alieno di "Casa mia". Con lui gli amici Simba, Lazza, Tony Effe e Sfera.

Ghali: "La cura contro le brutture del mondo? Bisogna splendere" e porta la bandiera della Palestina sul palco

Ghali: "La cura contro le brutture del mondo? Bisogna splendere" e al Forum di Assago porta la bandiera della Palestina