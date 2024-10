Germania, l’ippopotamo pigmeo Toni in acqua per la prima volta allo zoo di Berlino (Di martedì 29 ottobre 2024) I visitatori dello zoo di Berlino hanno potuto assistere alla prima nuotata dell’ippopotamo pigmeo Toni. Si tratta di una delle due uniche speci esistenti della famiglia Hippopotamidae, l’altra è il suo parente più grande, l’ippopotamo comune. Quello pigmeo è originario delle foreste e delle paludi dell’Africa occidentale, principalmente in Liberia, con piccole popolazioni in Sierra Leone, Guinea e Costa d’Avorio. Lapresse.it - Germania, l’ippopotamo pigmeo Toni in acqua per la prima volta allo zoo di Berlino Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I visitatori dello zoo dihanno potuto assistere allanuotata del. Si tratta di una delle due uniche speci esistenti della famiglia Hippopotamidae, l’altra è il suo parente più grande,comune. Quelloè originario delle foreste e delle paludi dell’Africa occidentale, principalmente in Liberia, con piccole popolazioni in Sierra Leone, Guinea e Costa d’Avorio.

