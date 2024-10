Furto banche dati: informativa, Marcel Jacobs 'spiato' dopo l'oro olimpico (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - "Le analisi forensi", nell'ambito dell'inchiesta sui presunti dossieraggi illeciti "hanno permesso di accertare anche l'interessamento" da parte di due degli indagati "nel dossier richiesto e in intercettazioni illecite a carico di Marcel Jacobs (atleta olimpico, ndr) e del suo staff commissionato da Carmine Gallo (l'ex poliziotto arrestato, ndr) e a sua volta richiesto da un avvocato padovano allo stato in corso d'identificazione". si tratta di una ricerca che avviene nel settembre del 2021, subito dopo la vittoria dell'oro olimpico. E' uno dei dettagli che emerge nell'informativa dell'indagine della Dda di Milano. Liberoquotidiano.it - Furto banche dati: informativa, Marcel Jacobs 'spiato' dopo l'oro olimpico Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - "Le analisi forensi", nell'ambito dell'inchiesta sui presunti dossieraggi illeciti "hanno permesso di accertare anche l'interessamento" da parte di due degli indagati "nel dossier richiesto e in intercettazioni illecite a carico di(atleta, ndr) e del suo staff commissionato da Carmine Gallo (l'ex poliziotto arrestato, ndr) e a sua volta richiesto da un avvocato padovano allo stato in corso d'identificazione". si tratta di una ricerca che avviene nel settembre del 2021, subitola vittoria dell'oro. E' uno dei dettagli che emerge nell'dell'indagine della Dda di Milano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ‘gruppo Equalize pericoloso per sicurezza nazionale’;, Marcel Jacobs ‘spiato’ dopo l’oro olimpico; Il centrosinistra chiede chiarezza al governo suldelledei, dossier anche sull'ex campione olimpico Marcell Jacobs. L': contatti tra la banda e;: arrestato, 'documenti su traffico illecito di gas iraniano in Italia';die dossier illegali: chi sono gli spiati, chi spiava e cosa sappiamo finora; Leggi >>>

Furto dei dati, l'informativa: contatti tra banda dei dossier e persone legate a 007 israeliani. Spunta «un mandato ricevuto dalla Chiesa»

(ilmattino.it)

Dati rubati, l'inchiesta Enrico Pazzali, coinvolto nell'inchiesta sui dossieraggi, si è auto-sospeso dal ruolo di presidente della Fondazione Fiera Milano, comunicando la ...

Furto banche dati: informativa, Marcel Jacobs 'spiato' dopo l'oro olimpico

(lanuovasardegna.it)

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - "Le analisi forensi", nell'ambito dell'inchiesta sui presunti dossieraggi illeciti "hanno permesso di accertare anche l’interessamento" da parte di due degli indagati "ne ...

Furto banche dati: informativa, 'gruppo Equalize pericoloso per sicurezza nazionale'

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - La necessità di arrestare e smantellare la presunta associazione legata a Equalize, la società accusata di dossieraggi illeciti o falsi, è motivata anche "per l’evidente ...

Furto banche dati: arrestato, 'documenti su traffico illecito di gas iraniano in Italia'

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

ne parliamo con.." ed entrambi, si legge in un'informativa che fa parte dell'indagine della Dda, "sono concordi sul fatto di parlarne con Stefano ovvero Stefano Speroni di Eni", indagato per concorso ...