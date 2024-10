Elezioni Liguria 2024, i risultati definitivi e i voti per partito: Bucci vince su Orlando, il Pd arriva primo (Di martedì 29 ottobre 2024) Si sono concluse le Elezioni Regionali in Liguria. Il candidato del centrodestra Marco Bucci ha vinto con poco più di 8mila voti contro il dem Andrea Orlando. Tra i due è stato testa a testa, ma a Genova il candidato del campo largo ha superato il sindaco del capoluogo. Tra i partiti invece, il Pd è arrivato primo al 28% mentre il M5s è crollato, al 4,6%. Fanpage.it - Elezioni Liguria 2024, i risultati definitivi e i voti per partito: Bucci vince su Orlando, il Pd arriva primo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si sono concluse leRegionali in. Il candidato del centrodestra Marcoha vinto con poco più di 8milacontro il dem Andrea. Tra i due è stato testa a testa, ma a Genova il candidato del campo largo ha superato il sindaco del capoluogo. Tra i partiti invece, il Pd ètoal 28% mentre il M5s è crollato, al 4,6%.

Nemmeno diecimila voti di differenza, 291.093 voti contro 282.669 voti, ossia il 48,77 per cento contro il 47,36 per cento, hanno confermato il centrodestra alla guida della Liguria. Ha vinto Marco Bucci, sindaco di Genova, ora presidente della ...

(Adnkronos) – "Il Pd è al 28,5%. Abbiamo dato il massimo. Siamo consapevoli che non bastano ma scontiamo anche le difficoltà degli altri. Elly Schlein, segretario del Pd, si esprime così dopo le elezioni regionali in Liguria. Ha vinto il candidato ...

Il centrodestra è leggermente in vantaggio ma si profila un testa a testa al fotofinish per le elezioni regionali della Liguria. Lo spoglio delle schede è in corso dalle 15 di oggi, lunedì 28 ottobre.

Si sono concluse le elezioni Regionali in Liguria ... Le reazioni dei partiti ai risultati delle regionali in Liguria La vittoria di Bucci, che ora si prepara a lasciare il Municipio di Genova per ...

Risultati Elezioni Regionali Liguria 2024, oggi Presidente eletto: Bucci vs Orlando, diretta verso exit poll e proiezioni. Info e orari ...

