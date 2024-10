Inter-news.it - Dumfries dopo la Juventus parla per l’ennesima volta della difesa

(Di martedì 29 ottobre 2024)Inter-hato dei problemi difensivisquadra. Un passaggio inevitabile, che però in questa stagione si è già ripetuto alcune volte. Senza che siano arrivate soluzioni reali.SOTTO ACCUSA – Il pari dell’Inter contro laha chiaramente messo sotto i riflettori lanerazzurra. Tanto che nell’immediato post partitaha risposto a una domanda sulla questione: “Abbiamoto tantofase difensiva, dobbiamo continuare a difendere da squadra. Questo ci manca, e ci fa subire troppi gol”. Una frase anche correttauna partita in cui i nerazzurri hanno subito quattro reti. Ma che fa storcere il naso se la si inserisce nel contesto generalestagione. PAROLE RIPETUTE – Non è la primainfatti che si sentono questi concetti.