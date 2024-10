Dimentica la pentola sui fornelli, cucina in fiamme: due persone al pronto soccorso (Di martedì 29 ottobre 2024) È di due persone in ospedale il bilancio del principio di incendio che è avvenuto nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre, nell'appartamento di una palazzina che si trova a Pagnacco. Secondo le prime ricostruzioni, a prendere fuoco è stata una pentola Dimenticata sui fornelli accessi. Due Udinetoday.it - Dimentica la pentola sui fornelli, cucina in fiamme: due persone al pronto soccorso Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) È di duein ospedale il bilancio del principio di incendio che è avvenuto nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre, nell'appartamento di una palazzina che si trova a Pagnacco. Secondo le prime ricostruzioni, a prendere fuoco è stata unata suiaccessi. Due

È accaduto nella notte, nel territorio comunale di Pagnacco. Sul posto i vigili del fuoco, personale sanitario con i mezzi di soccorso e i carabinieri della stazione di Tricesimo ...

