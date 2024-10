Delta Motors Ancona, il concept store si rinnova. Nel futuro 40 assunzioni (Di martedì 29 ottobre 2024) Ancona, 29 ottobre 2024 - Uno spazio di 800 metri quadrati sostenibile, tecnologico e digitale. Il nuovo concept store del Gruppo Delta Motors ad Ancona, in via Luigi Albertini 26, è realtà dal pomeriggio di giovedì 24 ottobre. La concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, attiva sia nel capoluogo marchigiano sia a Montecosaro (Macerata), si è rinnovata nel look dopo una ristrutturazione di 6 mesi, e ora garantisce interni rinnovati e più digitalizzati. Oltre al rilancio della sede anconetana, c’è anche la voglia di guardare al futuro e di credere fortemente al territorio, tanto che il Gruppo farà degli investimenti che porteranno a un aumento di personale. Entro la prima metà del 2025, infatti, sarà aperto un nuovo store a Pesaro, che si unirà alla sede in arrivo a Rimini alla fine di quest’anno. Per questo, Delta Motors punterà a un aumento del personale. Ilrestodelcarlino.it - Delta Motors Ancona, il concept store si rinnova. Nel futuro 40 assunzioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 - Uno spazio di 800 metri quadrati sostenibile, tecnologico e digitale. Il nuovodel Gruppoad, in via Luigi Albertini 26, è realtà dal pomeriggio di giovedì 24 ottobre. La concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, attiva sia nel capoluogo marchigiano sia a Montecosaro (Macerata), si èta nel look dopo una ristrutturazione di 6 mesi, e ora garantisce interniti e più digitalizzati. Oltre al rilancio della sede anconetana, c’è anche la voglia di guardare ale di credere fortemente al territorio, tanto che il Gruppo farà degli investimenti che porteranno a un aumento di personale. Entro la prima metà del 2025, infatti, sarà aperto un nuovoa Pesaro, che si unirà alla sede in arrivo a Rimini alla fine di quest’anno. Per questo,punterà a un aumento del personale.

La nuova concessionaria ufficiale Mercedes-Benz di via Albertini è stata inaugurata alla presenza del sindaco Silvetti e del presidente della Casa della Stella, Marc Langenbrinck. Entro metà del pross ...

Il Gruppo Delta Motors inaugura il nuovo concept store Mercedes-Benz ad Ancona, con interni digitali e sostenibili. Investimenti futuri e progetti di espansione confermano la leadership nel settore.

Delta Motors è la Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza per i marchi Mercedes Benz, Smart , Hyundai, Kia e Volvo con sedi ad Ancona in via Albertini,26 e Montecosaro (MC) in via della ...

Delta Motors è la Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza per i marchi Mercedes Benz, Smart , Hyundai, Kia e Volvo con sedi ad Ancona in via Albertini,26 e Montecosaro (MC) in via della ...