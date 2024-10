Ilrestodelcarlino.it - Da testimone ad indagato. Anche Arceci nei guai: è accusato di corruzione

(Di martedì 29 ottobre 2024) e Antonella Marchionni C’èl’ex capo di gabinetto del Comune Francosul registro degli indagati per concorso innell’inchiesta su Affidopoli. Ieri mattina ha avuto la notifica dell’informazione di garanzia. Gli contestano di aver avuto un ruolo nell’assegnazione di fondi da parte del Comune e nel pagamento diretto delle sponsorizzazioni in favore dell’associazione no profit Opera Maestra. Un ruolo che sarebbe stato svolto in tre affidamenti: i 53mila euro a cui si aggiungono i 20mila della sponsorizzazione ’fantasma’ non rendicontata per il casco di Valentino, i 20mila per i ’lavori idraulici’ in via Nanterre che in realtà sono serviti per il murales dedicato a Liliana Segre e i 30mila pagati per il Palio dei bracieri e per il festival della pizza Rossini nel 2022 a cui si aggiunse una sponsorizzazione di 10mila euro.