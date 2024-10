Da Temptation Island al Grande Fratello | Federica Petagna entra in Casa La relazione ‘tossica’ con Alfredo

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – New entry nella. Direttamente da, questa sera alha fatto il suo ingresso. La sua esperienza nellapiù spiata d’Italia parte dopo la separazione da Alfonso, il ragazzo con cui ha partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia.ha conosciuto Alfonso quando aveva 12 anni, stavano insieme da 8 anni e convivevano da uno, in provincia di Napoli. Lei ha 20 anni ed è estetista. Ha deciso di partecipare aperché stanca della gelosia del fidanzato. A detta sua, Alfonso non le permetteva di andare a ballare e nemmeno di mangiare una pizza con le amiche. Non poteva fare nulla senza la sua presenza. All’interno del villaggio, lontana dal controllo del fidanzato,ha assaporato la libertà.