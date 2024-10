Movieplayer.it - Da Temptation Island al Grande Fratello: Federica entra nel reality di Canale 5

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le indiscrezioni che sono trapelate in rete vengono confermate durante la puntata del 28 ottobre. Dopo la sua partecipazione aldei sentimenti,(senza Alfonso)al GF. Ci sono nuovi ingressi nella Casa del. Gli equilibri che sono già alquanto instabili vengono stravolti dall'arrivo diPetagna. Solo di recente ha preso parte all'edizione autunnale di, oraa far parte del nutrito cast delin onda di lunedì su5. E, proprio durante il serale che è andato in onda il 28 ottobre,ha varcato la Porta Rossa delpronta a vivere questa esperienza fino in fondo. Dato che èta da poco, ancora non si è ambientata nel gruppo ma conoscendo il suo carattere da donna