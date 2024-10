Crolla hotel di 10 piani: diverse persone sotto le macerie (Di martedì 29 ottobre 2024) Un hotel di 10 piani è Crollato all’improvviso. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Una persona è stata subito salvata, mentre almeno altre otto persone risultano ancora intrappolate nelle macerie. Al momento non sappiamo se siano vive o morte. (Continua) Leggi anche: Lutto nella famiglia più famosa d’Italia: il corpo senza vita dell’attrice trovato così Leggi anche: Macerata, ragazza morta in bagno mentre faceva la doccia: cosa le è successo Crolla hotel di 10 piani L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte. Le cause del crollo dell’hotel sono ancora sconosciute. Secondo le prime informazioni raccolte dai media locali, si stima che più dell’80% del palazzo, che era in fase di ristrutturazione, si sia letteralmente sbriciolato. Tvzap.it - Crolla hotel di 10 piani: diverse persone sotto le macerie Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Undi 10to all’improvviso. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Una persona è stata subito salvata, mentre almeno altre ottorisultano ancora intrappolate nelle. Al momento non sappiamo se siano vive o morte. (Continua) Leggi anche: Lutto nella famiglia più famosa d’Italia: il corpo senza vita dell’attrice trovato così Leggi anche: Macerata, ragazza morta in bagno mentre faceva la doccia: cosa le è successodi 10L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte. Le cause del crollo dell’sono ancora sconosciute. Secondo le prime informazioni raccolte dai media locali, si stima che più dell’80% del palazzo, che era in fase di ristrutturazione, si sia letteralmente sbriciolato.

