Cosa si sono detti Meloni e González Urrutia a Palazzo Chigi

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Oggi ho ricevuto aEdmundo, premio Sakharov per la libertà di pensiero. Nel congratularmi per la recente assegnazione del riconoscimento, ho sottolineato la priorità attribuita dal Governo italiano alla situazione in Venezuela, anche in ambito della Presidenza di turno del G7, e il sostegno assicurato agli sforzi in atto per facilitare una transizione democratica e pacifica, che corrisponda alla volontà del popolo venezuelano”. Con queste parole pubblicate sul suo profilo Instagram, insieme ad una foto, il premier Giorgiaha riferito sull’incontro con il leader dell’opposizione venezuelana, Edmundo, avvenuto a