Cosa rischia Jashandeep Badhan, il 19enne che ha ucciso a forbiciate Sara Centelleghe a Costa Volpino (Di martedì 29 ottobre 2024) Jashandeep Badhan ha sorpreso Sara Centelleghe a letto nella sua casa di Costa Volpino (Bergamo): dopo averle sferrato calci e pugni, ha ucciso la 18enne con una trentina di forbiciate. Una scarica di violenza tale da far ipotizzare al pm l'aggravante della crudeltà . Fanpage.it - Cosa rischia Jashandeep Badhan, il 19enne che ha ucciso a forbiciate Sara Centelleghe a Costa Volpino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ha sorpresoa letto nella sua casa di(Bergamo): dopo averle sferrato calci e pugni, hala 18enne con una trentina di. Una scarica di violenza tale da far ipotizzare al pm l'aggravante della crudeltà .

"Ha detto che si è spaventato e la situazione gli è sfuggita di mano, si è mostrato pentito, addolorato e provato": a dirlo è l'avvocato ...

Omicidio di Costa Volpino, manca il movente: l’assassino reo-confesso ha 19 anni, fa il magazziniere. Non ha spiegato il perché del delitto. Chiesto sostegno psicologico in carcere ...

