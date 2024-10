Lanazione.it - “Controvento”. Il libro di Carbini presentato ad Orvieto

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – È statonei giorni scorsi ad, gioiello umbro, ildel sangiovannese Francesco, noto politico valdarnese, ". Il coraggio della pecora nera". Un volume nato a seguito della pandemia, ma che non parla soltanto del covid e di quel drammatico periodo che ha attraversato l'Italia e il mondo. È infatti una pubblicazione decisamente attuale, che si propone di riflettere sul passato più o meno recente per cogliere - e proporre - alcuni spunti per un futuro possibile e, nell'opinione dell'autore, auspicabile. Ilè statovenerdì scorso a 'Lo Scalo Community Hub', spazio poliedrico di confronto, lettura e buon cibo aScalo, alla presenza del più volte Sindaco dinonchè esponente dei Civici Europei, Franco Barbabella.