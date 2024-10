Con il ponte ecco la nuova ferrovia, sei anni di scavi per costruirla: monitorati 720 edifici per scongiurare danni (Di martedì 29 ottobre 2024) Per complessità ed estensione sono più importanti le opere collaterali rispetto allo stesso ponte sullo Stretto. E la parte del leone in questo caso la fanno le ferrovie con un nuovo tracciato di ben 17,5 chilometri che, attraverso le gallerie Santa Cecilia e Sant'Agata, unirà Contesse e Ganzirri Messinatoday.it - Con il ponte ecco la nuova ferrovia, sei anni di scavi per costruirla: monitorati 720 edifici per scongiurare danni Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Per complessità ed estensione sono più importanti le opere collaterali rispetto allo stessosullo Stretto. E la parte del leone in questo caso la fanno le ferrovie con un nuovo tracciato di ben 17,5 chilometri che, attraverso le gallerie Santa Cecilia e Sant'Agata, unirà Contesse e Ganzirri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Nodo Casalecchio, al via i lavori sulcome cambia la viabilità | VIDEO;sullo Stretto di Messina: il progetto definitivo è pronto,i dettagli;, Brennero, Torino-Lione e non solo.i progetti ferroviari cofinanziati dalla Ue; Rione Marche,il nuovo. La strada raddoppia, addio semaforo (Foto); Autostrada, ferrovie e metropolitana dello Stretto: cosa prevede il progetto delstazione e raddoppio Bergamo-, via ai lavori:le opere previste; Leggi >>>

La riapertura del ponte Giulio Rocco slitta al 2025: "In corso lavorazioni complesse"

(romatoday.it)

L'intervento, che vale 4.8 milioni, è cofinanziato da Comune di Roma e Regione Lazio. Segnalini e Rinaldi: "Importante lavoro di squadra" ...

Ponte sullo Stretto, dall’Ue arrivano 25 milioni di euro per la ferrovia

(tg24.sky.it)

La Società Stretto di Messina e l'Agenzia Cinea della Commissione Europea hanno firmato un accordo, il Grant Agreement, per l'erogazione di un "contributo a fondo perduto di circa 25 milioni di euro" ...

Ponte sullo Stretto, dall’Ue arrivano 25 milioni di euro per la ferrovia

(headtopics.com)

Ponte sullo Stretto, via libera dell'Ue ai fondi per l'infrastruttura ferroviariaC'è anche l'ok da parte dell'Ue alla sovvenzione per la progettazione della ferrovia che attraverserà il Ponte sullo ...

Aerei acrobatici volano a testa in giù sotto il ponte ferroviario più alto d'Europa

(msn.com)

La squadra acrobatica Czech flying bulls ha recentemente fatto la storia dell'aviazione completando il primo loop rovesciato al mondo sotto il viadotto Mala Rijeka in Montenegro, il ponte ferroviario ...