Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni fuori dai giochi: Claudio Calabi è il nuovo amministratore unico di Fenice. “Il suo business è crollato ma nessuno ha mosso un dito”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è finalmente arrivata l’ufficialità. L’assemblea dei soci della società che gestisce il brand diha nominato, una mossa decisa per affrontare la crisi che ha colpito l’azienda dopo lo scandalo del “pandoro-gate”. L’imprenditrice digitale, che deteneva il 32,5% delle quote e ricopriva il ruolo didelegato, lascia la gestione insieme a Paolo Barletta, presidente e azionista al 40%. Una decisione presa all’unanimità dai soci, che hanno affidato le redini a un manager di grande esperienza, specializzato in ristrutturazioni e rilanci aziendali.vanta infatti un curriculum di tutto rispetto. È statodelegato di importanti aziende italiane, tra cui RCS Eri, Camuzzi, I Viaggi del Ventaglio, Il Sole 24 Ore e Risanamento Spa.