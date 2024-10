Movieplayer.it - Charlie McDowell entusiasta di lavorare con la moglie Lily Collins: "Un'esperienza davvero speciale"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il regista ha raccontato il proprio entusiasmo nel collaborare sul set con la star di Emily in Paris.ha raccontato di non stancarsi mai dicon la, la star di Emily in Paris. Intervistato dal magazine People, il regista ha raccontato di essere semprequando ha la possibilità di collaborare con, figlio della star di Arancia Meccanica Malcolm, è stato intervistato alla première del suo ultimo film, The Summer Book, al TLC Chinese Theater di Los Angeles, nel corso dell'American Film Institute Fest.e marito "Io eabbiamo un rapporto fantastico come coppia, e questo si riflette sempre anche nella nostra relazione lavorativa" ha spiegato il