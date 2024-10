Channing Tatum, Dave Bautista e Zoë Kravitz si uniscono a Cate Blanchett nel nuovo film Alpha Gang (Di martedì 29 ottobre 2024) Si arricchisce il cast di Alpha Gang, l'attesa commedia dei fratelli Zellner, interpretata e prodotta da Cate Blanchett. L'attesa commedia sull'invasione aliena Alpha Gang dei fratelli Zellner, interpretata e prodotta da Cate Blanchett, ha appena visto il suo cast arricchirsi di volti molto noti. Dave Bautista, Steven Yeun, Zoë Kravitz, Léa Seydoux, Riley Keough e Channing Tatum sono stati confermati nel cast, mentre l'agente di vendita internazionale del film, mk2 films, si prepara ad aumentare le prevendite all'AFM. Alpha Gang è incentrato su un gruppo di invasori alieni inviati a conquistare la Terra. Questi sono travestiti in forma umana come una banda di motociclisti degli anni '50, soprannominati Alpha Gang. Sono spietati nella loro missione, fino a quando Movieplayer.it - Channing Tatum, Dave Bautista e Zoë Kravitz si uniscono a Cate Blanchett nel nuovo film Alpha Gang Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si arricchisce il cast di, l'attesa commedia dei fratelli Zellner, interpretata e prodotta da. L'attesa commedia sull'invasione alienadei fratelli Zellner, interpretata e prodotta da, ha appena visto il suo cast arricchirsi di volti molto noti., Steven Yeun, Zoë, Léa Seydoux, Riley Keough esono stati confermati nel cast, mentre l'agente di vendita internazionale del, mk2s, si prepara ad aumentare le prevendite all'AFM.è incentrato su un gruppo di invasori alieni inviati a conquistare la Terra. Questi sono travestiti in forma umana come una banda di motociclisti degli anni '50, soprannominati. Sono spietati nella loro missione, fino a quando

Channing Tatum, Dave Bautista e Zoë Kravitz si uniscono a Cate Blanchett nel nuovo film Alpha Gang

L'attesa commedia sull'invasione aliena Alpha Gang dei fratelli Zellner, interpretata e prodotta da Cate Blanchett, ha appena visto il suo cast arricchirsi di volti molto noti. Dave Bautista, Steven Y ...

"Alpha Gang", la commedia fantascientifica dei fratelli Zellner con Cate Blanchett, presenta un cast stellare e una trama innovativa su alieni travestiti da motociclisti, promettendo un evento cinemat ...

A number of actors have joined the alien invasion comedy Alpha Gang led by Cate Blanchett from directors David and Nathan Zellner (Sasquatch Sunset). Joining the film are Dave Bautista (Guardians of ...

Dave Bautista, Steven Yeun, Zoë Kravitz, Léa Seydoux, Riley Keough, and Channing Tatum are going to play alien bikers in "Alpha Gang." ...