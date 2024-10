Casa rifugio e centro minori bloccati, Aleasya trascina in tribunale il Comune e chiede più di un milione di euro (Di martedì 29 ottobre 2024) Aleasya Costruzioni trascina in tribunale il Comune di Foggia e chiede risarcimenti per più di un milione di euro.A luglio, la società con sede in città, difesa dagli avvocati Giacomo e Roberta Valla, ha citato in giudizio l’ente dinanzi al tribunale di Foggia.Sono due le cause pendenti Foggiatoday.it - Casa rifugio e centro minori bloccati, Aleasya trascina in tribunale il Comune e chiede più di un milione di euro Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Costruzioniinildi Foggia erisarcimenti per più di undi.A luglio, la società con sede in città, difesa dagli avvocati Giacomo e Roberta Valla, ha citato in giudizio l’ente dinanzi aldi Foggia.Sono due le cause pendenti

