Carpi-Arezzo 2-1, finisce la serie positiva in trasferta (Di martedì 29 ottobre 2024) Carpi (Modena), 30 ottobre 2024 – Un Arezzo sbiadito cade a Carpi, interrompe la striscia positiva in trasferta che durava da quasi due mesi e frena la sua rincorsa al vertice. Una prestazione sottotono per il cavallino che nel primo tempo va sotto, pareggia, sbaglia un rigore con Gaddini e poi nella ripresa esce dalla partita subendo il 2-1 e rischiando anche un passivo maggiore. Nella storia il "Cabassi" è sempre stato crocevia di sentimenti per il cavallino e stavolta sono emozioni amare. Troise, che deve rinunciare in extremis all'influenzato Guccione, cambia rispetto alla gara contro la Spal concedendo riposo tra gli altri a Chiosa, Coccia e Ogunseye. In difesa tornano Lazzarini, Del Fabro e Righetti, a centrocampo c'è Santoro in regia, in avanti spazio a Gaddini e Gucci. Sport.quotidiano.net - Carpi-Arezzo 2-1, finisce la serie positiva in trasferta Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024)(Modena), 30 ottobre 2024 – Unsbiadito cade a, interrompe la strisciainche durava da quasi due mesi e frena la sua rincorsa al vertice. Una prestazione sottotono per il cavallino che nel primo tempo va sotto, pareggia, sbaglia un rigore con Gaddini e poi nella ripresa esce dalla partita subendo il 2-1 e rischiando anche un passivo maggiore. Nella storia il "Cabassi" è sempre stato crocevia di sentimenti per il cavallino e stavolta sono emozioni amare. Troise, che deve rinunciare in extremis all'influenzato Guccione, cambia rispetto alla gara contro la Spal concedendo riposo tra gli altri a Chiosa, Coccia e Ogunseye. In difesa tornano Lazzarini, Del Fabro e Righetti, a centrocampo c'è Santoro in regia, in avanti spazio a Gaddini e Gucci.

Turno infrasettimanale per la serie C: Arezzo e Pianese sulle ali dell'entusiasmo

AREZZO - Neanche il tempo di fiatare e la serie C è già pronta a tornare in campo, peraltro come tutti gli altri campionati professionistici italiani. Il 29 ottobre ad aprire le danze saranno le due t ...

Video Arezzo Spal (2-1)/ Gol e highlights: la ribalta Gaddini! (Serie C 26 ottobre 2024)

Video Arezzo Spal (risultato finale 2-1) gol e highlights della sfida valevole per l'undicesimo turno del girone B della Serie C 2024/2025.

Le pagelle di Arezzo-Spal 2-1. I nuovi entrati spaccano la partita

Gaddini col fuoco dentro. Due Renzi nella stessa gara. Un ottimo Lazzarini. Trombini decisivo. Pattarello e Tavernelli fuori dal match ...

Pescara-Carpi: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Arezzo-Ternana 1-2, . E' chiaro l'obiettivo del Pescara per la sfida interna al Carpi (calcio di inizio alle ore 20:45) nella sua quarta uscita stagionale allo stadio Adriatico (Coppa Italia esclusa).